وزير الخارجية الأمريكي يبدي تفاؤلا بتحقيق تقدم في زيارته المرتقبة لبيونج يانج

أعرب وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، عن تفاؤله بأن تحقق زيارته المزمعة إلى بيونج يانج الأسبوع المقبل تقدما في سبيل عقد قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون وتمهيد الطريق لنزع السلاح النووي الكوري الشمالي.

وقال بومبيو - في مؤتمر صحفي بالوزارة - "سعيد للغاية بعودتي إلى هناك من أجل الحصول على فرصة للاستمرار في تحقيق تقدم في الالتزامات التي قطعها الزعيم كيم والرئيس ترامب في سنغافورة في الأسبوع الثاني من يونيو"، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأضاف "متفائل بأننا سنخرج من ذلك بتفاهمات أفضل وخطة إلى الأمام لا من أجل القمة بين الزعيمين فحسب بل أيضًا من أجل استمرارنا في جهود تمهيد الطريق لنزع السلاح النووي".

ورفض وزير الخارجية الأمريكي، التعليق على الإشارات السلبية الصادرة من كوريا الشمالية ومن بينها قولها إن الولايات المتحدة محجمة عن الموافقة على إعلان نهاية الحرب الكورية دون أن تحصل على تنازلات كبرى.