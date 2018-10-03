قال الدكتور محمد طه، استشاري وأستاذ مساعد الطب النفسي، إن الانتحار في محطات مترو الأنفاق يحمل عدة رسائل يود المنتحر أن يوجهها نحو العالم، متابعًا: «هو عايز يصرخ صرخة كبيرة جدًا يسمعها أكبر عدد من الناس، هو بيقول للناس اسمعوني وشوفوني، وده بيتحقق في المترو».



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن هناك رسالة أخرى من الانتحار في المترو، فيما يتعلق بالدهس تحت العجلات، موضحًا أن المنتحر يختار هذه الطريقة، كي يعبر عن شعوره النفسي نحو الحياة.



وتابع: «هو اختار طريقة تعبر عن اللي حاسس بيه، لأن المترو بيدهس، وهو من جواه حاسس إن الحياة دهسته، زي اللي حاسس إنه مخنوق في حياته فيختار طريقة الشنق، واللي بيرمي نفسه من أعلى، بيعبر عن إحساس بالتهاوي».



وأردف أن هناك معاني للانتحار، منها حنين العودة إلى الرحم، عن طريق الانتحار، موضحًا كذلك أن الاحتياج إلى الحضن من الأهل والأقارب قد يكون سببًا من أسباب الانتحار.



وأشار في السياق ذاته، إلى ضرورة معالجة الأسباب التي أدت إلى الانتحار، بالنسبة للمحاولات الفاشلة، لمنع تكرارها، عن طريق زيادة جرعات الاهتمام بالآخرين.



