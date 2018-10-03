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الحريري: اتفقت مع الرئيس اللبناني على الإسراع بتشكيل الحكومة

بيروت - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 8:34 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 8:34 م

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، إنه اتفق مع الرئيس ميشال عون، على أن يتم الإسراع في ملف تشكيل الحكومة، خاصة في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها لبنان في الوقت الراهن.

وأشار الحريري، في تصريح صحفي مقتضب عقب لقاء عقده مع الرئيس اللبناني بقصر (بعبدا) الجمهوري مساء اليوم - إلى أنه استعرض مع "عون" الوضع في شأن تأليف الحكومة ومستوى التقدم به، وتم الاتفاق على عقد لقاء جديد بينهما في القريب العاجل.

وأكد، أن الأمور تسير بشكل إيجابي في ملف تشكيل الحكومة، معربًا عن تفاؤله بتجاوز العقبات الخاصة بعملية التأليف.


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