«فتح» ترعى حفل زفاف جماعي لـ360 عريس وعروس في غزة

زف 360 عروس وعريس في غزة، مساء الثلاثاء، في حفل زفاف جماعي رعته حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وجرى الحفل في أجواء احتفالية وتخلله فقرات فنية وتراثية بحضور شعبي واسع.



وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، خلال الحفل، إنه استهدف أبناء قتلى وجرحى وأسرى لدى إسرائيل دعما وتكريما لهم.



وأكد حلس أن تحقيق المصالحة الفلسطينية "يمثل الممر الاجباري لتحقيق كل المصالح الفلسطينية وأي بحث عن بدائل مضيعة للوقت والجهد واهدار للطاقات".



وارتدت العرائس زي التراث الشعبي الفلسطيني، وسط أغان ودبكات شعبية وأهازيج وطنية.