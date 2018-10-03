رئيس الوزراء العراقي المكلف مخاطباً العبادي: سأحتاج إلى دعمكم

عبر رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي عن تقديره وشكره لرئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي.

وكتب عبد المهدي على حسابه على موقع "فيسبوك" مخاطبا العبادي :"أدعو العلي القدير أن يوفقنا لمواصلة المسيرة التي تحملتم عبء قيادتها خلال الأربع سنوات الماضية بكل صعوباتها ونجاحاتها، واعيا ثقل المسؤولية، والتي سأحتاج فيها يقينا إلى دعمكم ومشورتكم لكي ننجز المهام لما فيه تعزيز أمن البلاد وتوفير الخدمات والحياة الكريمة لشعبنا المضحي الشجاع".

وكان العبادي هنأ عبد المهدي الليلة الماضية على تكليفه بتشكيل الحكومة.

كان البرلمان العراق انتخب الليلة الماضية برهم صالح رئيسا للبلاد فترة ولاية تستمر أربع سنوات.

وأعلن صالح من جانبه تكليف عبد المهدي، الذي تم ترشيحه للمنصب بالتوافق بين جميع الكتل السياسية الشيعية، بتشكيل الحكومة الجديدة للسنوات الأربع المقبلة.

كان العبادي نجح خلال ولايته في قيادة البلاد إلى استعادة جميع المناطق التي كان سيطر عليها تنظيم داعش في العراق إلى أن أعلن نهاية العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد. وفي المقابل، كان البعض يتهمونه بالتقصير في محاربة الفساد.