إصابة الشبراوي لاعب الجونة بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي الجونة تعرض لاعبه محمود الشبراوي بقطع في الرباط الصليبي، بعدما أصيب خلال مبارات الفريق، أمس الثلاثاء أمام الاتحاد السكندري، التي جمعتهما على "ستاد الإسكندري"، وانتهت بفوز زعيم الثغر 2-1، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، ويحتاج الشبراوي إلى عملية بالمنظار لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي، حسب تشخيص الطبيب المعالج له.

وانضم شبراوي إلى الجونة الموسم الماضي، قادمًا من صفوف فريق القناة، فى صفقة انتقال حر.