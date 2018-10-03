الأربعاء 3 أكتوبر 2018 11:40 م القاهرة القاهرة 33°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في مطالبة النادي الأهلي بحكام أوروبيين لمبارياته المحلية؟
النتـائـج تصويت

إصابة الشبراوي لاعب الجونة بقطع في الرباط الصليبي

أحمد عبدالله
نشر فى : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 11:14 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 11:14 م

أعلن نادي الجونة تعرض لاعبه محمود الشبراوي بقطع في الرباط الصليبي، بعدما أصيب خلال مبارات الفريق، أمس الثلاثاء أمام الاتحاد السكندري، التي جمعتهما على "ستاد الإسكندري"، وانتهت بفوز زعيم الثغر 2-1، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، ويحتاج الشبراوي إلى عملية بالمنظار لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي، حسب تشخيص الطبيب المعالج له.

وانضم شبراوي إلى الجونة الموسم الماضي، قادمًا من صفوف فريق القناة، فى صفقة انتقال حر.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك