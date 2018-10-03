إطلاق سراح نجلي الرئيس اليمني السابق من قبل الحوثيين

أطلقت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأربعاء، سراح نجلي الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، بعد أشهر من اعتقالهما في العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء «سبأ» الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن مصدر بوزارة الخارجية في حكومة الجماعة (غير معترف بها دولياً)، قوله إنه تم إطلاق سراح صلاح علي عبدالله صالح، ومدين علي عبدالله صالح، بموجب قرار عفو من مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى (مشكل من قبل الحوثيين).

واعتقل الحوثيون نجلي «صالح» في ديسمبر الماضي، بعد الأحداث التي شهدتها صنعاء والتي قتل من خلالها الرئيس السابق، علي عبدالله صالح.