إثيوبيا تعين مديرا جديدا لسد النهضة

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، تعيين المهندس كيفلي هورو، مديرًا لمشروع سد النهضة، خلفًا للمدير الراحل سيمجنيو بيكيلي، جاء ذلك بحسب بيان صادر عن هيئة الكهرباء والطاقة الإثيوبية.

وذكر البيان أن هيئة الكهرباء والطاقة، عينت، اعتبارا من اليوم، المهندس كيفلي هورو، مديرًا لمشروع سد النهضة، خلفًا لبيكيلي، كما تم تعيين المهندس أفريم ولد كيدان، الذي كان يشغل مديرا مؤقت للسد، وفقادو كبد كنائبان لمدير المشروع، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا".

وفي أغسطس الماضي، كلفت هيئة الكهرباء والطاقة، المهندس أفريم ولد كيدان، بالإدارة المؤقتة لسد النهضة، وذلك عقب انتحار مدير مشروع السد.

وأواخر يوليو الماضي، تم العثور على جثة بيكيلي "53 عاما" في سيارته، وسط العاصمة أديس أبابا، وفي سبتمبر الماضي، أعلن مدير الشرطة الفيدرالية الإثيوبية زينو جمال، أن بيكيلي، انتحر بمسدس خاص كان موضوعًا داخل سيارته.

وقال مدير الشرطة، خلال مؤتمر صحفي: "إن التحقيقات الجنائية حول مقتل مدير سد النهضة، أكدت انتحاره بإطلاق رصاصة على رأسه عبر مسدس خاص به، كان قد رخص له قبل 9 سنوات".

وتولى "بيكيلي"، إدارة مشروع السد، منذ الإعلان عن بدء العمل فيه 2011، حتى لحظة وفاته في يوليو الماضي.

وكان "بيكيلي" يعد واجهة لمشروع سد النهضة الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار والمشيد على نهر النيل والذي تعتبره إثيوبيا حجر الزاوية في مسعاها لأن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا.

واكتمل بناء نصف السد في الوقت الراهن، وتشير الحكومة الإثيوبية إلى أنه مصمم لإنتاج 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء بعد اكتماله.