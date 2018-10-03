الصندوق الاستثماري «ألجبرا» يضخ 600 ألف دولار في «iCommunity» للخدمات العقارية الرقمية

أعلنت شركة "iCommunity"، المالكة لمنصة عقارية عبر الإنترنت، أن الصندوق الاستثماري "ألجبرا فينتشرز" ضخ مبلغ 600 ألف دولار (10.6 مليون جنيه تقريباً) في الشركة، ضمن الجولة التمويلية الأولى للصندوق.

وقال كريم أكرم، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه سيتم استخدام حصيلة الاستثمار الذي ضخه الصندوق في تحقيق نمو سريع محلياً، بالإضافة إلى التوسع لخارج مصر.

وتأسست "iCommunity" عام 2016، وتملك تطبيقاً إلكترونياً، يعمل كشبكة اجتماعية خاصة، تربط بين سكان المجمعات السكنية المميزة "الكومباوندات" ومسئولي الشركات المالكة لتلك المجمعات، ومطوري العقارات، وإدارات الصيانة والمرافق، وتستحوذ الشركة الآن على حصة سوقية كبيرة من المجتمع المسور في مصر، حيث تضم عدداً من أكثر المشروعات العقارية نجاجاً.

وتحدث كريم أكرم عن النمو السريع للشركة قائلاً: "في "iCommunity" نؤمن بالأهمية القصوى لإرضاء العملاء في المجمعات السكنية المميزة، ونطمح لضمان استمتاع السكان بتجارب استثنائية في أماكن معيشتهم".

وأضاف أكرم: "بفضل استراتيجيتنا المستهدفة وسرعة النمو في المنصة الإلكترونية، نحن في وضع رائع لتقديم قيمة استثنائية للمطورين والسكان على حد سواء، نظراً لاستيعابنا الفريد لاحتياجات السكان المتعاملين معنا".

ومن ناحيته؛ أوضح طارق أسعد، الشريك المنتدب لصندوق "ألجبرا فينتشرز" أن التحول الرقمي للقطاع العقاري سيخلق قيمة كبيرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أسعد أن "iCommunity" تأتي في طليعة هذا التحول، حيث حققت نمواً سريعاً، معبراً عن أمله في مواصلة تقديم الدعم للشركة مع المزيد من التوسع في قاعدة عملائها.

وأوضح أسعد أن صندوق "ألجبرا فينتشرز" يهتم بالاستثمار في الشركات التي تتمتع بمقومات النمو والتوسع، التي تعمل في مجالات ضخمة بمليارات الدولارات، مثل العقارات.

وكان صندوق "ألجبرا فينتشرز" الذي يبلغ رأسماله 50 مليون دولار قد ضخ استثمارات في عدد من المنصات الرقمية الأخرى في مجالات الخدمات وبيع البضائع والدعاية مثل: Eventtus ، Elmenus ، GoodsMart لا رينا ، POSRocket ، و Filkhedma.