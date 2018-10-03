تفاصيل احتفال قنوات وإذاعات الوطنية للاعلام بذكرى نصر أكتوبر

تقدم شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام خريطة برامجية خاصة للاحتفال بذكرى نصر اكتوبر، والاحتفاء ببطولات وتضحيات قواتنا المسلحة لاسترداد الأرض والكرامة، كما تتناول الخريطة جهود القوات المسلحة من أجل الحفاظ على أمن الوطن، وتحقيق الامان والامن على كل شبر من أرض مصر.

** قنوات مصر

اعد قطاع التليفزيون مجموعة من التنويهات والبروموهات الخاصة للاحتفال بذكري نصر أكتوبر، والتي ستذاع علي قنوات مصر الاولى والثانية والفضائية، وتحتفل قناة مصر الأولي من خلال عرض مجموعة من الأغاني الوطنية ومجموعة من البرامج الخاصة، ومنها برنامج (صباح الخير يا مصر) والذي يعرض من 7:00 ص إلي 10:00 صباحا، والذي يتناول موضوعات تتعلق بذكريات أكتوبر 73، وتعرض القناة مجموعة من الأفلام التسجيلية حول انتصارات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر، كما يعرض صباحاً الفيلم العربي (العمر لحظة) بطولة محمود عبد العزيز ونجوى ابراهيم وعمر خورشيد.

تحتفل قناة مصر الثانية عبر تطويع بعض برامجها، ومنها برنامج التوك شو الصباحي (بنصبح عليك) من الساعة الثامنة وحتي التاسعة صباحا، كما تعرض مجموعة من البرامج الاجتماعية التي تتحدث عن مظاهر الاحتفال بذكرى اكتوبر، وتقدم حلقات خاصة من برنامجي برنامج "مصر جميلة"، و"زينة"، وبرنامج خاص بعنوان "ام الشهيد"، إلى جانب عرض مجموعة من الأغاني الوطنية والتنويهات والأفلام التسجيلية والأفلام العربية، ومنها فيلمي "يوم الكرامة" و"حكايات الغريب".

وتحتفل قناة الفضائية المصرية بعرض حلقات خاصة من برامجها تتناول حرب أكتوبر المجيدة، ومنها "سيدتي"، و"باقي من الزمن" و"مباشر من مصر" والذي يتحدث عن عيد القوات المسلحة. - كما تطوع القناة مجموعة من البرامج ومنها: هاشتاج، كل الكلام، الدين للحياة، وهنا إفريقيا، أيامنا الحلوة. - وتعرض القناة في تمام الساعة العاشرة صباحا الفيلم العربي (أيام السادات)

** شبكات الاذاعة

تضم خريطة الإذاعة المصرية للاحتفال بذكري انتصارات 6 أكتوبر باقة من البرامج والحلقات الخاص والفترات المفتوحة علي الهواء مباشرة، وعلي مدار يوم السبت المقبل تقوم كل الشبكة الاذاعية بتنفيذ خطة الاحتفال الخاصة بها وفقاً لطبيعة خطابها، فتقدم شبكة الشباب والرياضة فترات وبرامج مطوعة منها تحية عسكرية، مصر حكاية كبيرة، أكتوبر في البلاتوه شبكة صوت العرب: - وتقدم مجموعة من البرامج التي تتحدث عن انتصارات أكتوبر ومنها: حكاية الغريب، نجوم في سماء أكتوبر، أشعار علي الأوتار، عاش اللي قال. الشبكة الثقافية: - فتقدم حلقات تتناول السادس من أكتوبر منها: من فترة، بلا حدود، مع كبار الكتاب والنقاد، وأنا وأكتوبر، وفي الميزان، دائرة المعارف، بينما تحتفل شبكة الإذاعات الإقليمية من خلال إذاعاتها الثمانية المنتشرة في ارجاء الجمهورية بالمناسبة وتقدم كل خدمة إذاعية احتفالية تحثهم علي مشاركة المستمعين وتفاعلهم.

** القنوات المتخصصة

انتهى قطاع القنوات المتخصصة من اعداد خريطة منوعة للاحتفال بذكري انتصارات أكتوبر، وتحتفل من خلالها كل قناة وفق تخصصها، وتعرض نايل سينما علي مدار اليوم عدد من الأفلام الوطنية، وهي أيام السادات، حكايات الغريب، العمر لحظة، الطريق إلي ايلات، يوم الكرامة.

واعدت قناة نايل دراما مجموعة من البروموهات عن انتصارات أكتوبر والتي تذاع علي مدار اليوم، ويستضيف برنامج (مساء الفن) مطربة الموسيقى العربية بالأوبرا ريم محسن، والتي تغني عددا من الأغاني الوطنية، وتترات المسلسلات الوطنية، وتعرض القناة سهرة (ملحمة كبريت) تأليف عبده مباشر، وبطولة كرم مطاوع وسمية الالفي ورياض الخولي، وإخراج علاء كامل.

و تقوم قناة نايل لايف بتطويع برامج الهواء للتناول موضوعات عن نصر اكتوبر، ومنها التوك شو الصباحي (نهارك سعيد)، وبرنامج (الليلة) الذي يتحدث عن انتصارات أكتوبر، و(أولاد حارتنا) الذي يتناول يوم عيد القوات المسلحة، و(صفحة جديدة) الذي يتحدث عن يوم السادس من أكتوبر 73.

وتعرض قناة العائلة علي مدار اليوم بعض من الاغاني الوطنية، وفيلمي العمر لحظة، ويوم الكرامة.

تحتفل قناة ماسبيرو زمان عبر عرض عدد من الأفلام التسجيلية النادرة، والتي تتحدث عن انتصارات أكتوبر، وهي وادي القمر سيناء، والطريق إلي نصر أكتوبر 1973.. كما تعرض القناة حلقة برنامج (وقائع مصرية) والتي تتناول يوم اللا غفران، كما تذيع لقاء الرئيس الراحل السادات مع المذيعة همت مصطفي.

** محطات المحروسة

اعد قطاع القنوات الإقليمية (المحروسة) خريطة الاحتفال بنصر أكتوبر، وذلك وفق طبيعة كل اقليم، فتحتفل قناة القاهرة من خلال تطويع عدد من البرامج منها (صباح القاهرة) و الذي يتحدث عن أكتوبر وآفاق التنمية، وبرنامج (لايف ستايل) الذي يتناول دور المرأة في حرب أكتوبر، و(مع الناس) تتحدث حلقة البرنامج عن روح أكتوبر والتنمية، وبرنامج (العاصمة والناس) والذي يتناول ذكريات الانتصار.

كما تعرض القناة مجموعة من الأفلام التسجيلية مثل المشير الجمسي، أكتوبر إرادة مصرية، وأيام لا تنسي، وتذيع القناة علي مدار اليوم مجموعة من الأغاني الوطنية لأحياء ذكري انتصارات حرب أكتوبر، كما تعرض في السهرة الفيلم العربي (أيام السادات).

تحتفل قناة القنال من خلال برامجها (صباح القنال) و(القنال اليوم) و(الرمال الدافئة).

كما تعرض القناة عصرا الفيلم العربي (الطريق إلي إيلات) وتذيع علي مدار اليوم مجموعة من الأغاني الوطنية والأفلام التسجيلية مثل المفاجأة، العبور الأخير، والقرار.

تعرض قناة الإسكندرية ضمن احتفالها بذكري انتصارات أكتوبر عدد من التنويهات واللوجوهات والأغاني الوطنية والتقارير الإخبارية.

كما تقوم القناة بتطويع عدد من البرامج للاحتفال بعيد القوات المسلحة ومنها (صباح الإسكندرية) و (30 دقيقة)، و(راجل واثنين ستات)، و(اسكندرية من تاني).

وتعرض القناة طوال يوم الاحتفال مجموعة من الأفلام التسجيلية، كما تعرض القناة بث مباشر وإعادة لكلمة رئيس الجمهورية حول الاحتفال بعيد القوات المسلحة ونصر أكتوبر.

وفي سهرتها تعرض القناة الفيلم العربي (حائط البطولات).

وتحتفل قناة الدلتا باعياد النصر من خلال تطويع برامجها (صباح الدلتا) و(جدد حياتك)، و(علشان بكرة)، و(لست وحدك)، و(دلتا مصر).

و تعرض القناة سهرة خاصة مع برنامج (اسهر معانا) والذي يتحدث عن احتفالات عيد القوات المسلحة، وتعرض القناة طوال اليوم مجموعة من الأغاني الوطنية والأفلام التسجيلية عن أبطال أكتوبر ، وفي السهرة الثانية الفيلم العربي (العمر لحظة).

وتحتفل قناة طيبة علي مدار اليوم بعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية عن أبطال أكتوبر منها حرب أكتوبر 1973 بعيون صناع النصر، عم ادريس، وايام لا تنسي، وحلقات خاصة من برامجها (صباح طيبة) و(حياتنا)، وتعرض القناة في السهرة الفيلم العربي (رد قلبي).

وتعرض القناة مجموعة من الأغاني الوطنية وبروموهات حول عيد القوات المسلحة ومجموعة من البرامج منها (صباح الصعيد و( ست الستات) وفترة مفتوحة بعنوان (في ذكري النصر)، وفي فترة المساء والسهرة تعرض القناة مجموعة من البرامج تتناول احتفالات نصر أكتوبر، ومنها (من قلب الحدث)، (صوت اهالينا)، و(الصعيد اليوم). والسهرة الفيلم العربي (يوم الكرامة).