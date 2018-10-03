أعلن طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، فتح باب تقنين أوضاع أراضي سفنكس الجديدة، الأحد المقبل.

وأوضح في تصريحات صحفية، اليوم، أن التقدم لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود «مدينة سفنكس الجديدة»، الصادر لها القرار الجمهوري رقم 113 بتاريخ 12-3-2018، بإعادة تخصيص مساحة «31952,90» فدان، تُعادل (134.228.826م2) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد «مدينة سفنكس الجديدة»، والقرار الوزاري رقم «800» لسنة 2018.

ونوّه السباعي إلى تقديم الطلبات لجهاز مدينة سفنكس الجديدة، بمقره الكائن بمبنى جهاز مدينة الشيخ زايد، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجانا من مقر الجهاز، وتُقدم جميع المستندات الدالة على الملكية «أصل للاطلاع + صورة»، ويُرفق بها لوحة مساحية موضح بها إحداثيات قطعة الأرض، وتكون معتمدة ومختومة من الهيئة المصرية العامة للمساحة، مشيرا إلى انتهاء مهلة قبول الطلبات يوم الخميس 8 نوفمبر الجاري.

وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أية منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة.

وأضاف: «في حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا»، مؤكداً أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا ولا يُعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.