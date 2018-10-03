برلين تستضيف الاحتفالات الرئيسية بيوم الوحدة الألمانية

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تنطلق اليوم الأربعاء الاحتفالات الرئيسية بمرور 28 عاما على الوحدة الألمانية في العاصمة برلين.

وسيقام على هامش الاحتفالات الرئيسية، التي تقام كل عام في ولاية مختلفة، قداس في كاتدرائية برلين واحتفالية في دار أوبرا برلين.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه الاحتفالات ممثلون عن كافة السلطات الدستورية، من بينهم الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير والمستشارة أنجيلا ميركل.

وسيلقي الخطاب الرئيسي للاحتفال رئيس البرلمان الألماني فولفجانج شويبله.

ويقام حول بوابة براندنبورج التاريخية ومبنى "الرايشستاج"، الذي يضم البرلمان الألماني، منذ أول أمس الاثنين احتفال شعبي كبير.

ومن المقرر اختتام الاحتفال مساء اليوم بحفل موسيقي وإطلاق ألعاب نارية.