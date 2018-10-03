كوتينيو يدخل تاريخ برشلونة الأوروبي عبر بوابة توتنهام

نجح البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني في تحقيق رقم قياسي، عقب تسجيله أول أهداف فريقه فى مرمى توتنهام الإنجليزي، في المباراة التي تجمعهما الآن على ملعب "ويمبلي" في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

وأصبح بذلك النجم البرازيلي صاحب ثاني أسرع هدف في تاريخ البلوجرانا، في دوري الأبطال، حيث جاء الهدف عقب مرور 92 ثانية فقط، ليأتي ثانيًا بعد الهولندي مارك فان بوميل لاعب برشلونة السابق أمام باناثينايكوس اليوناني، في عام 2005، الذي أحرز هدفه عقب مرور 36 ثانية.

ويخوض الفريق الكتالوني ثاني مبارياته، في دوري الأبطال أمام توتنهام (طالع التفاصيل)، بعدما استهل مشواره في البطولة بالفوز على بي إس في إيندهوفن برباعية نظيفة (طالع التفاصيل)