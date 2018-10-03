قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من المزارعين بشأن محصول الطماطم، مشيرًا إلى أن اللجان المختصة أخذت عينات من المحصول وبتحليلها تم التأكد من إصابة الأشجار بمرض فيروسي يمنع إنتاج أي ثمرة للطماطم.

وأضاف متحدث «الزراعة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن الفلاحين حصلوا على البذور المغشوشة من إحدى الشركات المستوردة، ما تسببت في خسارة المزارعين، متابعًا أن الوزارة أعدت ملفًا كاملاً عن مشكلة فساد بذور الطماطم وستقدمه للجهات المعنية للتحقيق.

وأكد على محاسبة الشركة المستوردة لبذور الطماطم في حال ثبوت تورطها في الأزمة، وذلك للحفاظ على حقوق الفلاحين، موضحًا أن الوزارة لن تترك حقوق الفلاحين، وستعمل على ضمان تعويضهم من الشركة المستورة عن الخسائر الفادحة في البذور المغشوشة.