أيمن أشرف يكشف سر إشارات الاحتفال بالهدف الثاني أمام سطيف

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كشف أيمن أشرف، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سر الإشارة التي ظهرت منه وزميلاه بالفريق أحمد فتحي وإسلام محارب عقب الهدف الثاني أمس في مرمى وفاق سطيف الجزائري.

وقال أيمن أشرف في تصريحات لموقع النادي: «بعد الهدف الثاني في مرمى وفاق سطيف قمت أنا وإسلام محارب بتوجيه إشارتين؛ الأولى كانت محمود الخطيب رئيس النادي والثانية كانت لجماهير الأهلي».

وأوضح أشرف السبب قائلا: «محمود الخطيب رئيس النادي دائما ما يزور الفريق ويجتمع مع اللاعبين لتحفيزهم للفوز باللقب الأفريقي هذا الموسم».

واستكمل بالنسبة للجمهور؛ فهذه رسالة للجماهير التي غابت عن لقاء الأمس أننا نحن وهم يد واحدة ونساندهم كما يساندوننا دائما في المواقف الحاسمة.

وشدد ظهير الفريق على أن الأهلي حقق نتيجة إيجابية على حساب وفاق سطيف الجزائري بالفعل، ولكنها نتيجة غير مطمئنة وعلى لاعبين أن يخوضوا لقاء العودة وكأنه الأول حتى لا تكون هناك ثقة زائدة في النتيجة.

وعن انضمامه لمنتخب مصر قال: سعيد باستمراري في المنتخب الوطني، وأتمنى أن أكون عنصرا مؤثرا بصفوف الفريق.