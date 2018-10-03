طرود مشبوهة تصل إلى البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمس الثلاثاء، تلقيها طردين أو أكثر يشتبه في احتوائهم على سم الريسين القاتل.



وقال المتحدث باسم الوزارة، كريس شيروود أنه تم الاثنين في مركز فحص قريب اعتراض طردين مشبوهين على الأقل مرسلين إلى البنتاجون. وتابع: "كجزء من عملية الفحص، عثرت السلطات على عدد من الطرود المشبوهة".



وأشار إلى أن السلطات لا تزال بانتظار التأكيد بأن الطرود تحتوي على الريسين. وأحالت شرطة البنتاجون المسألة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.أي).



وذكر مسؤول في وزارة الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية أن الطرود كانت مرسلة إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس وقائد قوات البحرية الاميرال جون ريتشاردسون.



وقال مكتب التحقيقت الفيدرالى في بيان أن "عناصر من الإف بي آي صادروا طردين مشبوهين كان قد تم فحصهما في مركز البريد في البنتاجون. ويتم حاليا إجراء مزيد من الفحوص للطردين".



وصرح المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل روب مانينج أن جميع الرسائل البريدية التي وصلت إلى مركز الفحص التابع للبنتاجون الاثنين "تم وضعها في الحجر ولا تشكل تهديدا على موظفي البنتاجون".



من جهته، أعلن جهاز الحماية السرية المكلف أمن الرئاسة أنّه تمّ أيضاً اعتراض "مظروف مشبوه" أُرسل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من أكتوبر الجاري.



وأضاف الجهاز المكلف بحماية كبار الشخصيات السياسية في البلاد إنّ "المظروف لم يدخل البيت الأبيض"، من دون توضيح ما الذي كان بداخله.



ويعتبر سم الريسين، الذي يتم الحصول عليه من معالجة حبوب الخروع، قاتلا حتى لو بجرعات صغيرة جدا في حال ابتلاعه أو استنشاقه أو حقنه، كما أنه أقوى بستة آلاف مرة من الزرنيخ ولا علاج مضاد له.