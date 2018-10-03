نصائح وقائية لحماية الأطفال من أمراض «الخريف الانتقالي»

يكثر انتشار العديد من الأمراض نتيجة التغيرات الجوية التي تحدث في فصل الخريف؛ الأمر الذي يشكل قلقًا للعديد من الأمهات على أطفالهن، خاصة الذين يحتكون مع أطفال أخرى في المدرسة والحضانة، فهم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والحساسية.

وتقول الدكتورة ولاء أبو الحجاج استشاري التعذبة العلاجية، إن فصل الخريف يتميز بإنتاج حبوب اللقاح؛ الأمر الذي يؤدي إلى إصابة بعض الأطفال بحساسية الأنف والصدر؛ لذلك يجب تجنب التواجد في الأماكن المحملة بالأتربة والتعامل مع الحيوانات المسببة للحساسية.

وأضافت «أبو الحجاج»، في حوار خاص مع «الشروق»، أن طلاب المدارس أكثر عرضة للإصابة بأمراض الخريف نتيجة اكتظاظ الفصول بالطلاب، وبالتالي فإن إمكانية العدوى واردة للغاية، لذلك فالتغذية السليمة المتوازنة هي التي تحافظ على الجسم من الإصابة بالأمراض المختلفة فيجب الالتزام بنظام غذائي متوازن ومتكامل، من خلال تناول الطفل الأطعمة الصحية التي تقوي من مناعة الجسم، كالخضروات والفواكه الغنية بفيتامين «سي»، بالإضافة لتناول المشروبات الساخنة مثل الزنجبيل والنعناع والقرفة، إلى جانب ضرورة تناول الوجبات خلال أوقات محددة، والاهتمام بوجبة الإفطار على وجه الخصوص بحيث تتضمن كوب من الحليب والعسل أو البرتقال؛ إذ تساهم هذه العناصر في تقوية مناعة الطفل.

وتنصح استشارية التغذية العلاجية، الأمهات، بضرورة أن تحث طفلها على الاهتمام بنظافته وغسل يديه بصفة مستمرة، والحرص على النوم مبكرًا والحصول قسط وافر من الراحة لتقوية الجهاز المناعي للجسم، مع ضرورة المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي إذ تساهم في تنشيط الدورة الدموية.

وأخيرًا تحذر الدكتورة ولاء أبو الحجاج الأمهات من تغيير ملابس الأطفال بين الحين والآخر نتيجة لطبيعة فصل الخريف الانتقالي ذات الطقس المتقلب، قائلة: «يجب مراعاة عدم ارتداء الأطفال ملابس ثقيلة للغاية أو خفيفة؛ فلابد أن تكون الملابس قطنية ومناسبة لظروف الطقس».