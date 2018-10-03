«شتاينماير» يدعو لتعزيز الحوار المجتمعي والتكاتف في يوم الوحدة الألمانية

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دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لتعزيز الحوار المجتمعي بمناسبة مرور 28 عاما على إعادة توحيد ألمانيا.

وقال «شتاينماير»، اليوم الأربعاء، بعد مراسم الصلوات الكنائسية بكاتدرائية برلين التي كانت جزءا من الاحتفالات بيوم الوحدة الألمانية: «يتعين علينا النظر إلى الأمام والعمل على تكاتف المجتمع». وأضاف: «الأمر الأهم أن يتحدث المجتمع ذاته مع نفسه».

وشمل برنامج الاحتفالات الرئيسية بمناسبة يوم الوحدة الألمانية أمام كاتدرائية برلين لقاء بين مسؤولين بارزين من السلطات الدستورية بالدولة ومواطنين.

ومن المخطط أن يكون هناك احتفال بدار الأوبرا الألمانية وسط برلين بعد ذلك.