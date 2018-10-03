كان الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، والذي توفي قبل ساعات إثر أزمة قلبية حادة، أحد أهم رجال الكنيسة في عهد البابا المتنيح شنودة الثالث.



وترصد «الشروق» في سطور معلومات عنه حسب موسوعة الأنبا تكلا:



1 - من مواليد 1942، وتلقى دراسته الأولى في بورسعيد، ثم جاء إلى الإسكندرية، حيث حصل على بكالوريوس الهندسة (قسم كهرباء)، ثم عُيِّنَ معيدًا بكلية الهندسة بالإسكندرية. وتقدم في الدراسة للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية. فحصل على درجة الماجستير في 1968.



2 - اعتبر بيشوي البابا شنودة مرشدًا روحيًا وأب اعتراف له.



3 - قرر أن يدخل الرهبنة عام 1969 في دير السريان، ثم رُسم قسًا في 1970، فقمص في 1972.



4 - تم اختياره سكرتيرًا للمجمع المقدس عام 1985 حتى عام 2012 بعد وفاة البابا شنوده الثالث.



5 - مَثَّل الكنيسة في عدة مؤتمرات بالخارج، واختير عضوًا بعدد من المجالس العالمية.



6 - هو أستاذ مادتيّ اللاهوت والمسكونيات في الكليات الإكليريكية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وشبين الكوم.



7 - مسئول لجنة الحوار اللاهوتي، حيث مثل الكنيسة القبطية في كثير من اللقاءات والحوارات اللاهوتية مع كنائس الروم الأرثوذكس، والكنائس البروتستانتية، والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجليكانية.



8 - ترأس مجموعة من اللجان داخل المجمع المقدس منها، لجنة الإيمان والتعليم والتشريع، ولجنة شئون الإيبارشيات، ولجنة شئون الأديرة، ولجنة العلاقات الكنسية.



9 - كان أحد المرشحين لكرسي البطريركية.



10 - له عدة كتب لاهوتية هامة، كما خصص كتابا للرد على أفكار القمص متى المسكين.