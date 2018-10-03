قال ياب وينن، نائب الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي للنقابات، إن هيكلة الاتحاد العربي للنقابات هي الهيكلة الأفضل لعدم تبعيتها لأي جهة ونحن فخورون بذلك، مشيرا إلى أن خطة عمل الاتحاد المدافعة عن حقوق العمال وحرياتهم وتنظيمهم النقابي هو الهدف الأسمى من تشكيل الاتحادات الدولية.

وأضاف «وينن»، خلال كلمته بالمؤتمر الثاني للاتحاد العربي للنقابات المنعقد بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش المغربية، اليوم، أن الاتحاد الدولي لن يقبل بأي تمييز بين العمال أو إيقاف أعماله في حماية حقوقهم، متابعا: «سنعمل على تحقيق الاستقرار والأمن بالتوازي مع الحفاظ على حقوق العمال».

وأردف: نعمل على تعزيز المفاوضة الجماعية في المنطقة لاحترام الحقوق وحماية الحريات، ولن نبقى صامتين تجاه الممارسات الانتهاكية بحق النقابات والنقابيين، وهناك مشاكل كثيرة متعلقة بذلك في عدد من الدول العربية.

وأعرب عن أسفه لما يعانيه عمال فلسطين من انتهاكات، مردفًا أن قضية عمال فلسطين ستبقى على أولويات الاتحاد الدولي للنقابات دائما، لافتا إلى أن حق الشعب الفلسطيني في أن يقرر مصيره بنفسه في دولته.