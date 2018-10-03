جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الهلال السعودي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة بنادي الزمالك ، قائمة اللاعبين التى سوف تغادر القاهرة مساءا غدًا الخميس للسعودية، لخوض مباراة السوبر المصرى السعودي، السبت المقبل أمام فريق الهلال على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وضمت قائمة الفريق التى أعلنها الجهاز الفنى 31 لاعبا :

"محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد – عمر صلاح – محمود عبد المنصف – أحمد فتوح – محمود عبد العاطى دونجا – حازم امام – يوسف اوباما – ايمن حفنى – محمد حسن – احمد مدبولى – عبد الله جمعه – ابراهيم حسن – محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود عبد العزيز – محمود حمدى الونش –فرجانى ساسي – كابونجو كاسونجو – حمدى النقاز – حميد احداد – مصطفى فتحى –عمر السعيد – بهاء مجدى – محمد ابراهيم – محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد احمد يوسف جمال – محمد عبد السلام – محمود حسن – محمد حسن عبد الحفيظ"