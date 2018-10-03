محكمة ألمانية تقضي بتعويض امرأة تعرضت لتشويه وجهها بسائل حمضي

قضت محكمة الاستئناف في مدينة هانوفر الألمانية، أمس الثلاثاء، بصرف تعويض بقيمة 250 ألف يورو لامرأة سكب صديقها السابق سائل حامض الكبريتيك على وجهها.

كان الصديق السابق لأخصائية التجميل فانيسا مونسترمان، قد قذف في وجهها السائل الحمضي فأسفر ذلك عن تدمير النصف الأيسر من وجهها بما في ذلك عينها وأذنها، ووقعت هذه الجريمة في مطلع عام 2016، وقد دخلت مونستمرمان، التي كانت تبلغ آنذاك 27 عاما، في غيبوبة.

من جانبها، علقت مونستمرمان، التي لم تحضر الجلسة، على قرار المحكمة بقولها:" أنا مسرورة للغاية بهذا القرار" وذلك وفقا نقله عنها المتحدث باسم جمعيتها (أوسجيتسايشنت) لمساعدة ضحايا جرائم التشويه.

وكان قد صدر حكم بالسجن لمدة 12 عاما على الجاني/35 عاما/.

وليس من الواضح بعد ما إذا كان الرجل قادرا على دفع مبلغ التعويض بالكامل، إذ أنه كان قد دفع لها 50 ألف يورو بعد المحاكمة بمساعدة من والديه.