والي جنوب دارفور يتابع الخطة الاستراتيجية لخروج «يوناميد» نهائيا

زار والي جنوب دارفور بالسودان، آدم الفكي، مقار بعثة "يوناميد" التي سيتم تسليمها إلى حكومة الولاية نهاية هذا العام، وتابع الخطة الاستراتيجية المتعلقة بخروجها من دارفور نهائيًا.

وأعرب الفكي، خلال زيارته مقر البعثة وبعد لقاء مديرها بالولاية، برهان مشكل نجا، عن شكره وتقديره لجهود البعثة التي ظلت شريكًا أساسيًا في قضايا حفظ الأمن والسلام والعودة الطوعية وإعادة التوطين.

وقال «الفكي»، إن المواقع التي تخليها يوناميد، سيتم تحويلها إلى جامعات قد تسهم في تقديم الخدمات وتطوير الموارد البشرية لمواطني الولاية.

من جانبه، قدم رئيس البعثة الأممية تنويراً للوالي حول الخطة الاستراتيجية لتسليم المواقع التي تخليها البعثة.

وأكد على ضرورة التخطيط والتفاكر، بالتركيز على كيفية تأمين معسكرات وقرى العودة الطوعية خلال المرحلة المقبلة، حتى يتم الخروج بصورة نهائية والبلاد تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء والسلام.