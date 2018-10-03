«الأسد»: قريبا سيُسدل الستار على الحرب وستعود سوريا لدورها المحوري العربي

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد، عن ثقته في أن حكومة بلاده ستتمكن قريبا جدا من بسط سيطرتها على جميع الأراضي السورية، مضيفا أن هذا سيمهد الطريق إلى عودة بلاده إلى دورها المحوري العربي.

وقال في مقابلة مع جريدة "الشاهد" الكويتية، نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء: "استعدنا أغلب المدن السورية من قبضة الإرهابيين المجرمين، وبإذن الله، قريبا جداً ستبسط الدولة السورية حكمها وقانونها على جميع الأراضي السورية".

وأكد: "قريبا سيسدل الستار على هذه الحرب الإرهابية، وتتغير اللعبة السياسية، وستعود سوريا إلى دورها المحوري العروبي الداعم لقضايا الأمة، كما كانت من قبل، وسيعود جميع المهجرين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم".

وتابع: "كثيراً من الدول العربية بيننا وبينها تفاهم كبير، وهناك دول غربية قد بدأت تخطط وتجهز لفتح سفاراتها، وهناك وفود غربية وعربية قد بدأت بالفعل القدوم إلى سوريا لترتيب عودتهم، سواء كانت دبلوماسية أو اقتصادية أو صناعية".

وانتقد "الأسد"، أداء الإعلام العربي خلال الأزمة السورية، معتبرا أنه "انساق وراء المؤسسات الصهيونية الأمريكية التي تحرص كل الحرص على تشويه صورة دول الشرق الأوسط، وبالأخص سوريا"، مشيدا بـ"موقف الكويت المشرف في قمم المانحين لدعم الشعب السوري التي دعا لها وتبناها الأمير الشيخ صباح الأحمد".