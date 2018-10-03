انتهت مباراة ذهاب نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائري فوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين، والتي أقٌيمت اليوم الثلاتاء على معلب السلام. " تابع التفاصيل "

حقق الأهلي فوزه الثاني على وفاق السطيف بهدفين نظيفين، فخلال أخر مباراة جمعتهم من نسخة دوري الأبطال لعام 1988، بإياب نصف النهائي ايضًا، حقق المارد الأحمر الانتصار بنفس النتيجة، والتي تأهل من خلالها الفريق الجزائري إلى النهائي بالركلات الترجيحية بعد انتهاء مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي 3/3.

ورفع الأهلي عدد مرات فوزه إلى 8 مباريات خلال النسخة الحالية من البطولة، والسادس على ملعبه، والتاسع على الفرق الجزائرية في جميع المواجهات التي جمعته بفرق محاربي الصحراء، لتصل نسبة الانتصارات للمارد الأحمر إلى 50%.

وحافظ الأهلي على نظافة شباكه في 8 مباريات بالنسخة الحالية من دوري الأبطال، والـ164 في تاريخ المارد الأحمر على مستوى البطولات الإفريقية، بالإضافة إلى وصوله للفوز رقم 171 إفريقيًا والوصول للمباراة رقم 41 التي يفوز بها بنتيجة هدفين دون رد.

ونجح محمد الشناوي حاري مرمى الفريق في الحفاظ على نظافه شباكه للمرة الثامنة في إفريقيا، والـ30 بقميص المارد الأحمر.

وسجل وليد سليمان لاعب الفريق الهدف الشخصي الثالث له بدوري إبطال إفريقيا الموسم الحالي والعاشر له في تاريخ مشاركاته بالبطولة الإفريقية، والـ49 في جميع المسابقات، ومن جانبه نجح إسلام محارب في التسجيل للمرة الثالثة في إفريقيا، والتاسع بقميص الفريق.



