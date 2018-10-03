محافظ السويس: لا تهاون في استرداد أراضي الدولة من المعتدين

أكد محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر أنه لا تهاون في استرداد حق الشعب من المعتدين على أراضي الدولة، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذلها دواوين الأحياء بالتعاون مع مديرية الأمن لاسترداد تلك الأراضي.

وأشار صقر، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تنفيذ 29 قرار إزالة بمساحة إجمالية 163 ألف متر و280 متر مباني خرسانية بمنطقة اللاجون بحي الجناين، ضمن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب.

وأضاف محافظ السويس أنه سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لبحث كيفية الاستخدام الأمثل للأراضي التي تم استردادها.