مسؤول أوروبي يبحث في نواكشوط قضايا الأمن بدول الساحل

بحث الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، مع بيدرو سيرانو الأمين العام المساعد للإتحاد الأوروبي، قضايا الأمن في مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا، النيجر، تشاد، مالي، وبوركينا فاسو).

ونقل التلفزيون الموريتاني عن المسؤول الأوربي قوله، إنه بحث مع الرئيس الدعم الذي يقدمه الاتحاد لجهود المجموعة والدور الهام جدًا الذي تلعبه موريتانيا من أجل استتباب الأمن والسلم في المنطقة، وسبل تعزيز وتطوير الدعم الذي يقدمه الاتحاد لهذه الجهود.

وأضاف المسؤول الأوروبي، الذي رافقه الجنرال اجراماتيكو رئيس العمليات بقيادة أركان الاتحاد الأوروبي، "لدينا رؤية مشتركة وخارطة طريق لمواجهة التحديات، تم استعراضها مع الرئيس الموريتاني خلال هذا اللقاء".