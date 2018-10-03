قال هيثم دبور، مؤلف فيلم «ماتعلاش عن الحاجب»، الحائز على نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير، إن الدراما الحقيقة تخرج من أبسط الأفكار.



وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء أمس الثلاثاء، أنه يهتم بالقصص الإنسانية التي تبدو بسيطة، والتي يراها الآخرون لا تتناسب أن تكون فيلمًا، معقبًا: «إن تلك القصص البسيطة داخلها تفاصيل يمكن أن تتحول إلى فيلم».



وردًا على تهنئة مقدمة البرنامج ريهام إبراهيم، إياه وإعرابها عن أمنياتها بأن يقدم المرة المقبلة فيلمًا روائيًا طويلًا، أجاب: «حينما ينتج كاتب مجموعة قصصية، ويرغب آخرون في تهنئته، يقولون (عقبال الرواية) وكأنه تدرج للأعلى»، موضحًا أن هناك فرق بين الفيلم القصير والطويل، ولكل منهما شكل فني مختلف.



وتابع أن الذي يتحكم في الشكل الفني للعمل هو صلاحية الموضوع والقصة، مستطردًا: «الموضوع هو الذي يحكم إذا كان يمكن تقديمه في مسلسل ولا فيلم قصير ولا طويل، ودارت الكثير من المناقشات بيني وتامر عشري مخرج العمل، وفي كل مرة كنا نتوصل إلى أن هذا الشكل القصير هو الأنسب له».



يُذكر أن الفيلم القصير «ما تعلاش عن الحاجب»، حصل على نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير، من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية التي اختتمت فعالياتها الجمعة الماضية، والفيلم من بطولة مريم الخشت، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، وتأليف هيثم دبور، وإخراج تامر عشري.



