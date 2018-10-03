أعلن جيرار كولومب، وزير الداخلية الفرنسي المستقيل، تمكن الشرطة من اعتقال رضوان فايد أحد أكثر المطلوبين لقوى الأمن الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء، في مدينة "كروي" الواقعة في إقليم "واز" شمال البلاد، والذي فر من محبسه قبل 3 أشهر بواسطة مروحية على طريقة أفلام هوليود.

ونشر "كولومب"، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال فيها إنه "تم اعتقال فايد"، متوجها بالشكر للشرطة الفرنسية، لكن دون تقديم تفاصيل إضافية حول العملية.

وكان رضوان فايد، 46 عاما، الملقب بـ"ملك الهروب"، قد تمكن من الهرب من سجنه الواقع في ضاحية "سين إي مارن" الباريسية قبل 3 أشهر، بالتواطؤ مع جماعة مسلحة استخدمت طائرة مروحية، في عملية فريدة من نوعها، بحسب ما أعلنت السلطات الفرنسية حينها.

ولم تستغرق عملية الفرار تلك سوى "بضع دقائق" ولم تسفر عن أية إصابات، وفقا لسلطات السجون، كما لم يُصب أحد، وقامت الشرطة باعتقال شقيق "فايد".

وتم العثور على المروحية بعد ذلك على بعد 60 كلم من مكان السجن، كما عثرت الشرطة على سيارة محترقة في أحد المراكز التجارية بضاحية "سان سانت دوني"، قد يكون استخدمها "فايد" وشركاؤه في الهروب.

وقالت وزارة الداخلية في حينها إن كل الإمكانات مستنفرة للبحث عنه واعتقاله مجددا.

وكانت تلك المرة الثانية التي يهرب فيها هذا السجين، بعد فرار أول قبل 5 سنوات، فقد احتجز 4 حراس كرهائن واستخدم متفجرات للخروج من السجن الواقع شمال البلاد، قبل أن يتم القبض عليه مجددا.

وكان "فايد" يمضي عقوبة السجن 25 عاما لإدانته بتنفيذ عملية سطو مسلح أسفرت عن مقتل شرطية، في 2010.

ويعرف رضوان فايد بلقبه الشهير والغريب لمجرم مثله وهو "اللص الأديب"، لإصداره في 2010 كتابا عن حياته في عالم اللصوصية والإجرام.