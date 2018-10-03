تجديد حبس الصحفيين مصطفى الأعصر وحسن البنا 45 يوما

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قررت الدائرة ١٤ بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الصحفيين الشابين مصطفى الاعصر و حسن البنّا مبارك ٤٥ يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن الدولة العليا.

ويواجه «الأعصر والبنا» اتهامات بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع في مصر.

وكان مصدر قانوني، قد اوضح فى وقت سابق أن النيابة واجهت الأعصر خلال جلسة التحقيق بفلاشة ولاب توب حرزتهما الأجهزة الأمنية من منزله فأقر بملكيتهما، وقررت النيابة عرضهما على لجنة فنية من لبيان ما بيهما وتفريغ محتوياتهما.