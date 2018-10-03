أدى رئيس الجمهورية الجديد، برهم صالح، يوم الثلاثاء، اليمين الدستوري بحضور رئيس المحكمة الاتحادية، بعد فوزه باغلبية الأصوات.

ويمنح الدستور صالح، الذي سبق أن تولى مسؤوليات سياسية في الحكومة الاتحادية وفي حكومة إقليم كردستان، 15 يوما لتكليف مرشح أكبر كتلة برلمانية بتشكيل حكومة جديدة، ولكنه مضى في الإجراء بعد ساعتين فقط من انتخابه.