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بالفيديو.. برهم صالح يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للعراق

BBC
نشر فى : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 2:00 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 2:02 م

أدى رئيس الجمهورية الجديد، برهم صالح، يوم الثلاثاء، اليمين الدستوري بحضور رئيس المحكمة الاتحادية، بعد فوزه باغلبية الأصوات.

ويمنح الدستور صالح، الذي سبق أن تولى مسؤوليات سياسية في الحكومة الاتحادية وفي حكومة إقليم كردستان، 15 يوما لتكليف مرشح أكبر كتلة برلمانية بتشكيل حكومة جديدة، ولكنه مضى في الإجراء بعد ساعتين فقط من انتخابه.

 

 


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