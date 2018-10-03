الأكثر قراءة
تعرف على قصة الإشارة التي استخدمها السيسي مع أطفال التربية الخاصة
حازم إمام يرد على دعم أبو تريكة له بعد قرار الشطب
فيديو.. «الأعلى للإعلام»: منع الأطباء من الظهور في القنوات الفضائية
عاجل || إغلاق قناة بيراميدز
شارك برأيك
ما رأيك في مطالبة النادي الأهلي بحكام أوروبيين لمبارياته المحلية؟
مؤيدمعارضلا أهتم
النتـائـج
تصويت
أدى رئيس الجمهورية الجديد، برهم صالح، يوم الثلاثاء، اليمين الدستوري بحضور رئيس المحكمة الاتحادية، بعد فوزه باغلبية الأصوات.
ويمنح الدستور صالح، الذي سبق أن تولى مسؤوليات سياسية في الحكومة الاتحادية وفي حكومة إقليم كردستان، 15 يوما لتكليف مرشح أكبر كتلة برلمانية بتشكيل حكومة جديدة، ولكنه مضى في الإجراء بعد ساعتين فقط من انتخابه.