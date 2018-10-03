قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن كافة برامج الوزارة تهتم بدعم الإنسان وبنائه صحيًا وتعليميًا، موضحة أن الخروج من دائرة الفقر مرتبط بالعمل، وهو ما يحتاج بدوره إلى صحة وتعليم ومهارات.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن 3.8 مليون أسرة يحصلون على أشكال مختلفة من الدعم النقدي الذي تقدمه وزارة التضامن، سواء معاش ضماني أو تكافل أو كرامة، بالإضافة إلى معاش أسر المسجون والجندي الذي كان عائلًا لأسرته والصيادين في محافظات بعينها فترة توقف الصيد، والتعويضات في حالات الكوارث.



وذكرت أن مصر من الدول التي تمتلك شبكة حماية اجتماعية جيدة ومتنوعة منذ فترات طويلة، وليست فقط لدى وزارة التضامن ولكن الدعم الغذائي بوزارة التموين وتطوير العشوائيات وبناء الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، تدخل تحت مظلة برامج الحماية، فضلًا عن برنامج التأمين الصحي، الذي يعد أحد أهم عناصر الحماية الاجتماعية.



وأشار إلى برنامج البنك المركزي الذي يدعم سعر الفائدة لمساعدة المشروعات الصغيرة، والذي يهدف لتوفير فرص العمل، مضيفة أن أهم حماية هي توفير فرص العمل في المشروعات المختلفة وتمويل المشروعات.



وأوضحت أن برامج وزارة التضامن تشمل برنامج سكن كريم، الذي يستهدف تحسين البنية التحتية للمنازل التي تفتقد السقف والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى برنامج «لا أمية مع تكافل»، والذي يستهدف ربط السيدات الأميات ببرنامج محو الأمية، وبرنامج «2 كفاية»، فضلًا عن محور الرعاية والتنمية.



وتابعت: «لدينا تحد بإقناع الأفراد بأن الدعم شيء مؤقت ومرتبط باحتياج، وإقناعهم بمشروطية ذهاب الأولاد للمدرسة والوحدة الصحية، فالبعض يرى أنه طالما الدولة هي من تعطي فمن إذُا حقها أخذ كل شيء، لذلك نحتاج لجهد كبير للتغلب على تحايل البعض».



