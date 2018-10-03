بومبيو يزور كوريا الشمالية ويلتقي زعيمها الأسبوع المقبل

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية ليجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج - أون الأحد القادم، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر نويرت، إن بومبيو سيقوم بزيارة إلى سول لمدة يومين، عقب زيارته إلى بيونج يانج، لشرح نتائج زيارته إلى كوريا الشمالية للرئيس مون جيه-إن ونظيرته كانج كيونج-هوا، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.



ومن المقرر أن يزور بومبيو اليابان السبت قبل زيارته إلى كوريا الشمالية، ويجتمع مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى ووزير الخارجية الياباني تارو كونو.



ومن المتوقع أن تعطي زيارة بومبيو إلى كوريا الشمالية زخما جديدا لمفاوضات نزع السلاح النووي المتوقفة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.