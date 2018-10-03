محافظ القاهرة وقائد المنطقة المركزية يضعان إكليل الزهور على مقابر الشهداء

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أركان حرب عماد أحمد الغزالى قائد المنطقة المركزية العسكرية واللواء محمد منصور مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، بوضع إكليل من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، مع عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد بمناسبة احتفالات البلاد بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وأشاد المحافظ، بدور رجال القوات المسلحة وإرادة الشعب المصري في تحقيق نصر السادس من أكتوبر وتحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي، بما أعاد الكرامة لمصر والأمة العربية، منوها إلى التضحيات العظيمة التى بذلوها فى إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته فى السلم والحرب.

وهنأ المحافظ، مواطني القاهرة بهذه المناسبة الجليلة، مؤكدًا ضرورة استغلال روح نصر أكتوبر المجيدة فى مواصلة تحقيق المزيد من التنمية والتقدم والرقى لمستقبل مصرنا الحبيبة.