مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم الفرنسية آنا موجلاليس

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، لدول البحر المتوسط، الفنانة الفرنسية آنا موجلاليس، وتسلمت الجائزة من الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وخالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة.

وأضافت خلال تسلمها جائزة تكريم الدورة الـ 34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، لدول البحر المتوسط: «جدتي كانت من الإسكندرية، لذلك كان حلمًا لي زيارة هذه المدينة، وشكرًا على الدعوة وعلى هذا التكريم».

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، والتي تحمل اسم النجمة الكبيرة نادية لطفي، وتنتهي الفاعليات في 9 أكتوبر الجاري.