أسامة العبد يحتفظ برئاسة «دينية النواب»

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انتهت لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب من انتخاب هيئة المكتب واحتفظ النائب اسامة العبد بمقعد الرئيس.
وحصل اسامة الازهري واماني عزيز على مقعدي الوكيلين فيما احتفظ عمر حمروش بامانة سر اللجنة