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أسامة العبد يحتفظ برئاسة «دينية النواب»

صفاء عصام الدين
نشر فى : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 6:11 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 6:11 م

انتهت لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب من انتخاب هيئة المكتب واحتفظ النائب اسامة العبد بمقعد الرئيس.

وحصل اسامة الازهري واماني عزيز على مقعدي الوكيلين فيما احتفظ عمر
حمروش بامانة سر اللجنة


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