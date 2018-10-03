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قتيل و11 مصابا في حريق بمصنع للبتروكيماويات غرب السعودية

الرياض -(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 9:31 ص | آخر تحديث : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 9:31 ص

لقي شخص حتفه وأصيب 11 آخرون جراء حريق اندلع بمصنع للبتروكيماويات بمحافظة ينبع غرب السعودية.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء عن عبد الرحمن عبد القادر المتحدث باسم الهيئة الملكية للجبيل وينبع القول إن الحريق الذي اندلع أمس تسبب في "حالة وفاة واحدة و11 إصابة"، مضيفا أن "معظم الإصابات خرجوا من المستشفى، والباقون يتابعون العلاج".

وحول أسباب الحريق، قال إنها "لا تزال تحت التقييم، إلا أن المؤشرات الأولية ترجح أنه ناجم عن أمور فنية تتعلق بعملية التصنيع".

وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحريق حيث شوهدت ألسنة الدخان تتصاعد فوق موقع الحريق.


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