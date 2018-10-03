«التضامن»: شهادة «رد الجميل» مطروحه لكبار السن فوق 70 عاما

قال محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها خطة كبيرة لتوفير الدعم والرعاية لكبار السن من خلال تقديم الدعم النقدي بالبرامج المختلفة وتطوير دور الرعاية.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تقدم الدعم النقدي لنحو 250 ألف مواطن من كبار السن من خلال البرامج المختلفة، ومن بينهم برنامج «كرامة»، والذي يخص المسنين فوق 60 عامًا.



وأوضح أن شهادة «رد الجميل»، التي أعلن عنها بنك ناصر الاجتماعي، هي مطروحة لكبار السن فوق السبعين عامًا دون أية شروط أو مصروفات خلال شهر أكتوبر الجاري، فضلًا عن تخصيص 10 آلاف قرض ميسر لتلبية احتياجاتهم، مثل عمل مشروع صغير أو علاج الحالات المرضية أو تجهيز العرائس أو لدفع المصروفات الدراسية.



وذكر أن حصول المسن على معاش تكافل وكرامة لا يمنعه من الاستفادة على أية خدمات أخرى، لأن المعاش مشروط، موضحًا أن الوزارة ستوفر 150 فرصة عمل للمسنين القادرين على العمل لمتابعة مشروع مستورة الذي يموله البنك.



وكانت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت عن طرح بنك ناصر الاجتماعي، شهادة «رد الجميل»، لكبار السن أكثر من سبعين عامًا، خلال شهر أكتوبر الحالي على أن يكون عائد هذه الشهادة 17% لمدة سنة وتكون دورية الصرف سنويًا، وذلك فى إطار اليوم العالمي للمسنين.