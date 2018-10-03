الاتحاد الآسيوي للنقابات: المفاوضة الجماعية سبيل تحقيق التنمية والأمن

قال الأمين العام للاتحاد الأسيوي للنقابات، شويا يوشيدا، إن العنف السياسي واستخدام السلاح في أغلب الدول العربية، وما يلازمه من قيود على الحريات وبخاصة التعددية النقابية، يفرض على الاتحادات العمالية التكاتف والتضامن فيما بينها من أجل صناعة التحول ونزع فتيل الحرب من أجل مجتمع آمن وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف «يوشيدا»، خلال كلمته بالمؤتمر الثاني للاتحاد العربي للنقابات المنعقد بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش المغربية، اليوم، أن العالم يعيش وسط تغيرات اقتصادية سريعة للغاية، ولذلك فإن الأمر يحتاج لتكثيف الجهود من أجل القضاء على الفقر بتوفير فرص عمل وحماية الأفراد في عملهم.

وأردف، أن المفاوضة الجماعية سبيل التنمية الحقيقي، ويتوجب علينا جميعًا الأخذ في الاعتبار كافة الآراء وتحقيق احترام الآخر، ليتمتع كل فرد بحقه في العمل والإنتاج كذلك.