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الجيش السوداني: طائرتان عسكريتان اصطدمتا ببعضهما أثناء هبوطهما بمطار الخرطوم

أرشيفية
أرشيفية
الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 8:28 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 8:28 م

قال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد أحمد خليفة الشامي، إن طائرتين عسكريتين تصادمتا، اليوم الأربعاء، أثناء هبوطهما بمطار الخرطوم، مؤكدًا أن الجهات المختصة شرعت في التحقيق حول أسباب الحادث.

وتسبب الحادث في إغلاق مطار الخرطوم الدولي لساعات أمام حركة الطائرات.

وأوضح الشامي - في بيان اليوم - أن طائرتي نقل عسكريتين من طراز انتنوف 26 و 32 تصادمتا أثناء هبوطهما في مطار الخرطوم عقب تنفيذهما طلعة تدريبية، كاشفا تعرض الطائرتين إلى أضرار بالغة دون حدوث خسائر في الأرواح.

وأضاف «الشامي» "يجري التحقيق في أسباب الحادث من قبل الجهات المختصة".


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