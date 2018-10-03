اتحاد الكرة يدعم حازم إمام في أزمة شطبه من الزمالك

أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم دعمه لحازم إمام عضو مجلس الجبلاية وذلك بعد إعلان رئيس نادي الزمالك شطبه من سجلات عضوية القلعة البيضاء.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على دعمه لحازم إمام أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية عبر تاريخها، كما يدعو الاتحاد المصري، الأسرة الرياضية المصرية، ومنها أسرة كرة القدم بشعبيتها الجارفة أن تحكم المنطق والعقل والحق، حفاظا على وحدة الصف الكروي ، ومكتسبات الكرة المصرية التي تم تحقيقها بتضافر جهود اتحاد كرة القدم وجميع الأندية المنطوية تحت لوائه.

واتحاد كرة القدم المصري ليرجو أن تكون الأحداث الأخيرة مجرد سحابة صيف وأن يعود الجميع من جديد إلى العلاقات الأخوية التي تميز الوسط الرياضي من أجل مصلحة الجميع .