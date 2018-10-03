«الخارجية»: اجتماع «التيكاد» يساند الجهود الإفريقية في تحقيق التنمية الشاملة

قال أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية سيجري مباحثات ثنائية مع الجانب الياباني خلال زيارته إلى طوكيو، والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليابان منذ القرن 19، موضحًا أن هناك علاقات تعاون بين مصر طوكيو في المجالات الاقتصادية والتجارية، وقطاع الكهرباء والبنية التحتية.

وأضاف متحدث «الخارجية»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن وزير الخارجية سيشارك في مؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا «التيكاد»، والذي يعد من أقدم الشركات الاستراتيجية التي تم تأسيسها عام 1993 بمبادرة من اليابان بهدف تعزيز التعاون مع إفريقيا؛ لمساندة الجهود الإفريقية في تحقيق التنمية الشاملة.

وأشار إلى بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مصر واليابان، على هامش مؤتمر «التيكاد»، معقبًا: «سيتم التركيز على الشراكة في المشروعات ذات أولوية للقارة الإفريقية ومصر، بالإضافة لعقد لقاءات مكثفة وانعقاد الحوار الاستراتيجي الياباني».

وتوجه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اليابانية طوكيو في زيارة ثنائية تتناول بحث التعاون المشترك والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا «التيكاد»، والمقرر عقده يومي 6 و7 الجاري بهدف تعزيز التعاون بين اليابان وإفريقيا، ودعم جهود التنمية الشاملة بالقارة.