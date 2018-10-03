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جيسوس: جائزة أفضل مدرب تزيد من صعوبة مهمتي مع الهلال السعودى

الرياض - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 9:26 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 9:26 م

أعرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي، عن سعادته البالغة بحصوله علي جائزة أفضل مدرب في الدوري لشهر سبتمبر.

وقاد جيسوس الهلال، لتحقيق العلامة الكاملة بالفوز في أول 4 مباريات بالدورى ، واعتلاء صدارة ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن النصر الذى يحتل الوصافة.

وقال جيسوس، في تصريحات عبر المركز الإعلامي للهلال، إن حصوله علي الجائزة يزيد من مسؤولياته تجاه النادي والجماهير، وتجعله يتطلع لما هو أفضل خلال الشهر المقبل.

وأضاف "حصلت من قبل علي جائزة رابع أفضل مدرب في أوروبا، الجوائز تحفزني، والآن تجعلني أسعى لتطوير الهلال".

وأشاد المدير الفني بجماهير الهلال بقوله "وجودهم وتحفيزهم لنا داخل الملعب وخارجه ميزة لا توجد إلا في الأندية الكبيرة في العالم، وقد شاهدتها في الهلال".


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