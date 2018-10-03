مكرم محمد أحمد: «السيسي» أول رئيس يصارح شعبه بحقيقة الموقف الاقتصادي

أشاد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بمبادرة الرئيس السيسي للحفاظ على صحة المصريين وهي فحص وعلاج 55 مليون مصري من فيروس "سي" والأمراض الغير سارية، مشيرًا إلى أنه أول رئيس يصارح شعبه بحقيقة الموقف الاقتصادي ويعمل جاهدًا على حله، حيث استطاع أن يوفر أكثر من 800 ألف فرصة عمل للشباب بالقطاع الخاص.

وأضاف «مكرم»، أن المشروعات التنموية التى أقيمت بالإضافة إلى بناء أكبر ميناء للحاويات شرق بورسعيد لتصبح شرق قناة السويس من أهم المواقع اللوجستية، وأيضًا الأنفاق الجديدة التي يتم إنشاؤها شمال بورسعيد والإسماعيلية والتى ستساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية.

وأكد خلال مشاركته، اليوم في الندوة التي أقيمت برعاية محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، بمدينة طور سيناء، بمناسبة الذكرى الـ45 لنصر أكتوبر المجيد، أن أمن سيناء يأتي من أبنائها، موضحًا أن تجربة التنمية الزراعية والصناعية والتعدينية على أرض سيناء شىء مبشر للتعمير، لافتًا إلى عودة السياحة من جديد لمدينة شرم الشيخ الرائعة التي صنعها المصريون.

من جانبه، أكد المحافظ اللواء خالد فودة، أن حرب أكتوبر وتحرير سيناء التي ارتوت أرضها بدماء آلاف الشهداء كانت رسالة للشباب للحفاظ على مكتسباتها والاستفادة من الدروس والعبر خاصة ما قام به الآباء والأجداد من أعمال خلدها التاريخ ويتم دراستها حتى الآن، موجهًا الشكر إلى بدو سيناء الشرفاء الذين كانو عين القوات المسلحة خلال نصر أكتوبر العظيم.