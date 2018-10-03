جامعة أسيوط تتعاون مع «الإيمديست» لإنشاء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة

وقعت جامعة أسيوط، ومشروع منح الجامعات الحكومية بهيئة «الإيمديست»، ومؤسسة «حلم» للتعليم والتدريب والاستشارات، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة، يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الاندماج للطلاب من ذوي الإعاقة في المجتمع الجامعي، وتأهيله لسوق العمل على النحو الأمثل.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة أسيوط طارق الجمال، مع كونيزى ديرمودى مديرة مشروع منح الجامعات الحكومية بهيئة «الإيمديست»، وأحمد عادل مسئول شئون الطلاب والبعثات الخارجية بالهيئة، ورامز ماهر العضو المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة «حلم»، في إطار المبادرة التي أطلقتها الجامعة في الفترة الأخيرة لإعلان «جامعة أسيوط صديقة لذوي الإعاقة»، والتي تنظم العمل على عدة محاور لتحقيق أقصى درجات الإتاحة للطلاب، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة لهم.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة شحاتة شلقامي، أن بنود مذكرة التفاهم تنص على قيام جامعة أسيوط بإنشاء مركز مستدام لذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع لائحة العمل به، وتشكيل مجلس إدارة للإشراف عليه، وتلتزم هيئة «الإيمديست» بالمشاركة في الإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء المركز، وتمويل أنشطة التدريب به، وتوفير احتياجاته من الأجهزة اللازمة لأداء مهمته.

وقال إنه بموجب مذكرة التفاهم تقوم مؤسسة «حلم» بتدريب العاملين بالمركز على أساليب الإدارة وكيفية التعامل مع الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمعاونة في تحديد المهمة والرؤية الخاصة بالمركز، وكيفية إجراء احتياجاته، كما تنص مذكرة التفاهم على تعاون الأطراف الثلاثة فى رفع مستوى الإتاحة داخل ثلاث مبانٍ داخل الحرم الجامعي، وذلك بالتنسيق مع كلية الهندسة، بالإضافة إلى التعاون والمشاركة في المؤتمرات المنعقدة لدعم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.