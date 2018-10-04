هاري كين: نشعر بخيبة أمل بعد رباعية برشلونة

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أعرب هاري كين قائد توتنهام الإنجليزي عن خيبة أمله بعد الهزيمة اليوم الأربعاء، أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 4-2 (تابع التفاصل)، على ملعب ويمبلي ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأشار نجم المنتخب الإنجليزي أن الفريق ينتظره مباراة قوية أمام بي إس في أيندهوفن الهولندي في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

وقال كين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشعر بخيبة أمل من هذه النتيجة، لكن فخورين بالقتال في الملعب والطريقه التي لعبنا بها".

وأضاف: "سنتعلم من هذه الهزيمة، تنتظرنا مباراة كبيرة أمام أيندهوفن في الجولة التالية من دوري الأبطال".