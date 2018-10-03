الاتحاد العربي للنقابات: الحكومات تنحاز لأصحاب العمل على حساب العمال

قال المخارق الميلودي، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن مؤتمر الاتحاد العربي للنقابات المنعقد اليوم الأربعاء، بمراكش، في نسخته الثانية، يأتي في ظروف شديدة الحساسية تنذر بكثير من التغيرات وتوثق لانتهاكات كبيرة بحق الحركة النقابية، وهذه الأمور تفرض علينا التكاتف للدفاع عن الحركة العمالية لأنها الأكثر قدرة على تأسيس مجتمع عادل ديمقراطي.

وأضاف رئيس المؤتمر العربي للنقابات، أن الحكومات العربية تقدم الامتيازات لأصحاب الأعمال على حساب الطبقة العاملة بالخروج عن كل القوانين، فالأجور متدنية والهشاشة هي السمة الطاغية والحرمان من التغطية الاجتماعية هو الأمر الغالب في المنطقة العربية.

وتابع الميلودي: «على الحركة النقابية أن تتحمل مسئوليتها بإدخال تعديلات تشريعية لتحقيق التوازن بين العمال دون تمييز وتوفير فرص الشغل المحافظة على كرامة المواطنين وحفظ حقوق المرأة العاملة وتأهيل الشباب والحد من البطالة».

وأردف: سنبذل قصارى جهدنا من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحريات النقابية وتعزيز العمال النقابي العربي، لتقويم والدفع بالقيادات الشابة فيه، ودعم المرأة وحمايتها من التحرش في مواقع العمل.