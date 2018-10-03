سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقهما للمواجهة التي تجمعهما في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليكسندر أرنولد- جوميز- فن ديك- روبرتسون

خط الوسط: جيمس ميلنر- نابي كيتا- فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح- ساديو ماني- روبرتو فيرمينو

فيما أعلن الإيطالي كارلو أنشلوتي المدير الفني لنابولي عن تشكيل فريقه وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا

خط الدفاع: ماكسيموفيتش- كوليبالي- البيون- ماريو روى

خط الوسط: الان- هامشيك - فابيان

خط الهجوم: كاليخون- ميليك-انسيني.