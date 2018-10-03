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ليلة الأبطال..تعرف على تشكيل ليفربول ونابولي

الشروق
نشر فى : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 7:57 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 8:00 م

أعلن نابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقهما للمواجهة التي تجمعهما في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليكسندر أرنولد- جوميز- فن ديك- روبرتسون

خط الوسط: جيمس ميلنر- نابي كيتا- فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح- ساديو ماني- روبرتو فيرمينو

 

فيما أعلن الإيطالي كارلو أنشلوتي المدير الفني لنابولي عن تشكيل فريقه وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا

خط الدفاع: ماكسيموفيتش- كوليبالي- البيون- ماريو روى

خط الوسط: الان- هامشيك - فابيان

خط الهجوم: كاليخون- ميليك-انسيني.

 


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