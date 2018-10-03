مجدي عبد الغني يحذر من بطلان انتخابات اتحاد الكرة

حذر مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة المصري، من بطلان انتخابات الجبلاية التكملية المحدد لها 30، 31 أكتوبر الجاري.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لقناة "LTC" : "دعونا 233 نادي ومركز شباب للمشاركة في الانتخابات التكميلية، لكن اللجنة الأوليمبية أقصت 11 ناديًا ومركز شباب من الكشوف الخاصة باتحاد الكرة، وبالتالي قل العدد إلى 222، فهل نحتاج إلى تقديم دعوة جديدة للباقين وحدهم أم لا ؟ ".

وأضاف: "نحترم قرار اللجنة الأوليمبية بصحة الانتخابات، لكن الأصل أن تقدم دعوات جديدة للعدد الجديد، وبإجراءات جديدة، كى لا يطعن في صحتها فيما بعد".