جامعة عين شمس: الانتهاء من تسليم الكروت الممغنطة للطلاب خلال أسبوع

الانتهاء من تسكين كافة الطالبات بالمدن الجامعية واجراءات الكشف الطبي

الرسوم شرطا أساسيا للإقامة بالمدن ومعايير المسافة والتقدير بعين الاعتبار



قال نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور نظمي عبدالحميد، إن الجامعة أنهت كافة إجراءات تسكين الطالبات بالمدن والمقدرين بما يقرب من 2200 طالبة، مشيرا إلى أنه جاري استكمال إجراءات تسكين الطلاب الذكور، على أن يتم الانتهاء من كافة إجراءات التسكين لكافة الطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف عبدالحميد لـ«الشروق»، أن الجامعة منذ مطلع أكتوبر الجاري، وفرت الوجبات الغذائية للطلاب، إلى جانب تحصيل رسوم المدن كشرط أساسي للإقامة بها، مشيرا إلى أن مصروفات المدن الجامعية للعام الدراسي الجاري تقدر بنحو 250 جنيها للسكن العادي، ومن 1900 إلى 2900 جنيها للسكن المميز.

وأوضح عبدالحميد، أنه نظرا للكثافة الطلابية العالية بالمدن الجامعية، تضع الجامعة بعض المعايير لتسكين الطلاب، ومنها معايير تتعلق بالمسافة والتقدير، موضحا أن كافة أعمال التسكين تسير بصورة منتظمة ولم يتم رصد أي مشكلة حتى الآن.

وأشار عبدالحميد، إلى أن الجامعة وافقت على تخفيض نحو 50% للهيئة المعاونة للتدريس، من مدرسين مساعدين ومعيدين، إلى جانب تسهيل إجراءات تسكين أبناء الشهداء، والحالات غير القادرة، بعد دراسة حالاتهم بصورة شاملة.

وكشف عبدالحميد، عن انتظام أعمال الدراسة بجميع الكليات بالجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة أرسلت إلى وكلاء شئون الطلاب بالكليات أجندة العام الدراسي، والتأكيد على ضرورة اللالتزام بالمواعيد والجدول الذمني للعام الدراسي الجديد، مردفا أنه لم يتم رصد أي مشكلات حتى الآن من الطلاب.

وأشار إلى أن الجامعة قطعت شوطا كبيراً في تفعيل استخدام الطلاب للكروت الممغنطة للدخول عبر البوابات الإلكترونية للجامعة، موضحا أنه جارى استكمال تسليم الكروت على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال الأسبوع المقبل، فضلا عن استكمال تحصيل الرسوم الدراسية إلكترونيا خلال العام الجامعي الجاري.